Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волейболисты петербургского «Зенита» обыграли «Белогорье» в матче Суперлиги

Волейболисты петербургского «Зенита» обыграли «Белогорье» на чемпионате России.

Источник: Пресс-служба волейбольного клуба "Зенит"

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Петербургский «Зенит» обыграл белгородское «Белогорье» в выездном матче 25-го тура чемпионата России по волейболу.

Встреча в Туле, где «Белогорье» проводит домашние матчи, завершилась победой гостей со счетом 3−0 (28:26, 25:19, 25:23).

«Зенит» (21 победа, 4 поражения) занимает второе место в таблице чемпионата России, где «Белогорье» (16 побед, 9 поражений) идет пятым.

В следующем туре петербургский «Зенит» сыграет с казанским «Зенитом» в гостях 22 февраля. «Белогорье» двумя днями ранее встретится с кемеровским «Кузбассом» на площадке соперника.

Результаты других матчей:

«Оренбуржье» — «Локомотив» (Новосибирск) — 1−3 (20:25, 26:24, 14:25, 21:25);

«Зенит» (Казань) — «Факел Ямал» (Новый Уренгой) — 3−1 (22:25, 25:20, 25:23, 25:18);

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Кузбасс» — 3−2 (25:17, 29:27, 25:27, 21:25, 15:11);

«Горький» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Москва) — 1−3 (25:22, 23:25, 18:25, 17:25).