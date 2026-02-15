Волейболисты петербургского «Зенита» обыграли «Белогорье» в матче Суперлиги

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Петербургский «Зенит» обыграл белгородское «Белогорье» в выездном матче 25-го тура чемпионата России по волейболу.
Встреча в Туле, где «Белогорье» проводит домашние матчи, завершилась победой гостей со счетом 3−0 (28:26, 25:19, 25:23).
«Зенит» (21 победа, 4 поражения) занимает второе место в таблице чемпионата России, где «Белогорье» (16 побед, 9 поражений) идет пятым.
В следующем туре петербургский «Зенит» сыграет с казанским «Зенитом» в гостях 22 февраля. «Белогорье» двумя днями ранее встретится с кемеровским «Кузбассом» на площадке соперника.
Результаты других матчей:
«Оренбуржье» — «Локомотив» (Новосибирск) — 1−3 (20:25, 26:24, 14:25, 21:25);
«Зенит» (Казань) — «Факел Ямал» (Новый Уренгой) — 3−1 (22:25, 25:20, 25:23, 25:18);
«Газпром-Югра» (Сургут) — «Кузбасс» — 3−2 (25:17, 29:27, 25:27, 21:25, 15:11);
«Горький» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Москва) — 1−3 (25:22, 23:25, 18:25, 17:25).