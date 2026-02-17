Волейболисты «Динамо-ЛО» обыграли «Ярославич» в матче Суперлиги

Встреча в Ярославле завершилась победой гостей со счетом 3−1 (25:23, 25:22, 22:25, 25:22).
«Динамо-ЛО» (16 побед, 9 поражений) занимает шестое место в таблице чемпионата России. «Ярославич» (5 побед, 20 поражений) располагается на предпоследней, 15-й строчке.
В следующем туре «Динамо-ЛО» 22 февраля примет «Динамо-Урал» из Уфы. В этот же день «Ярославич» на выезде сыграет с новокуйбышевской «Новой».
В другом матче дня «Динамо-Урал» на своей площадке обыграло московский МГТУ со счетом 3:0 (25:15, 25:22, 25:22).