Волейболисты «Динамо-ЛО» обыграли «Ярославич» в матче Суперлиги

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Волейболисты «Динамо-ЛО» из Ленинградской области одержали выездную победу над ярославским «Ярославичем» в матче 25-го тура Суперлиги.

Источник: Соцсети ВК "Динамо-ЛО"

Встреча в Ярославле завершилась победой гостей со счетом 3−1 (25:23, 25:22, 22:25, 25:22).

«Динамо-ЛО» (16 побед, 9 поражений) занимает шестое место в таблице чемпионата России. «Ярославич» (5 побед, 20 поражений) располагается на предпоследней, 15-й строчке.

В следующем туре «Динамо-ЛО» 22 февраля примет «Динамо-Урал» из Уфы. В этот же день «Ярославич» на выезде сыграет с новокуйбышевской «Новой».

В другом матче дня «Динамо-Урал» на своей площадке обыграло московский МГТУ со счетом 3:0 (25:15, 25:22, 25:22).