© VK, 1999-2026
Чемпион ОИ по волейболу Михайлов продлил контракт с казанским «Зенитом»

Олимпийский чемпион по волейболу Михайлов продлил контракт с казанским «Зенитом».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Олимпийский чемпион по волейболу 2012 года Максим Михайлов подписал новый контракт с казанским «Зенитом», сообщается в Telegram-канале команды.

Новое соглашение с 37-летним волейболистом рассчитано еще на один сезон — до 2027 года.

Михайлов выступает за казанский «Зенит» с 2010 года. В составе клуба он пять раз выигрывал Лигу чемпионов, десять раз — чемпионат России, 11 раз — Суперкубок страны и девять раз — Кубок России.

В составе сборной России Михайлов выигрывал золото (2012 год), серебро (2020) и бронзу (2008) Олимпийских игр. Также он является двукратным чемпионом Европы (2013, 2017) и обладателем Кубка мира — 2011.