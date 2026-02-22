Чемпион ОИ по волейболу Михайлов продлил контракт с казанским «Зенитом»

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Олимпийский чемпион по волейболу 2012 года Максим Михайлов подписал новый контракт с казанским «Зенитом», сообщается в Telegram-канале команды.
Новое соглашение с 37-летним волейболистом рассчитано еще на один сезон — до 2027 года.
Михайлов выступает за казанский «Зенит» с 2010 года. В составе клуба он пять раз выигрывал Лигу чемпионов, десять раз — чемпионат России, 11 раз — Суперкубок страны и девять раз — Кубок России.
В составе сборной России Михайлов выигрывал золото (2012 год), серебро (2020) и бронзу (2008) Олимпийских игр. Также он является двукратным чемпионом Европы (2013, 2017) и обладателем Кубка мира — 2011.