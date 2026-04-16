Казанский «Зенит» и московское «Динамо» разыграют золото чемпионата России

В четвертом матче страсти накалились до предела. Моментами встреча превращалась в хаос, где не выдерживали нервы ни у игроков, ни у тренеров. Они много и надрывно спорили с судьями, которые в этот вечер принимали не самые однозначные решения. Не мог совладать с эмоциями даже всегда спокойный и улыбчивый капитан «Зенита» Артем Вольвич. Гостям было из-за чего переживать. В пятой партии арбитры долго разглядывали на мониторе касание сетки у Вольвича, но счет вместо 6:6 стал 7:5 в пользу хозяев, которые на этом преимуществе доехали до победы.