Казанский «Зенит» и московское «Динамо» разыграют золото чемпионата России

В последние сезоны казанский «Зенит» и московское «Динамо» очень часто встречались в финалах различных турниров. В 2023-м и в 2024-м команды даже устроили целую серию золотых поединков, разыграв между собой 8 титулов подряд. Эта серия прервалась в прошлом году, когда «Динамо» не смогло пробиться в полуфинал чемпионата страны. И вот снова Москва и Казань разыграют главный национальный трофей сезона.
Московский кураж
Первыми путевку в чемпионскую серию добыли бело-голубые. Полуфинальное противостояние с питерским «Зенитом» началось с триллера. В стартовой партии в Санкт-Петербурге хозяева удивили соперника надежным блоком и гораздо лучше справлялись с приемом. Во втором сете гости наладили игру в защите, обрели уверенность на подаче и захватили преимущество.
«Динамо» было близко к тому, чтобы решить исход матча в четырех партиях, однако питерцы крепче вцепились в концовку сета (28:26) и перевели встречу на тай-брейк. В решающем сете важный вклад в победу гостей внесли два эйса подряд Максима Сапожкова. «Зениту» сил на погоню не хватило. Питерцы понимали, что 0:2 по итогам домашних матчей стали бы приговором для полуфинальной серии, поэтому вышли на вторую встречу с должным настроем. Хозяева терзали москвичей силовой подачей и мощной атакой, в которой особенно постарался Владислав Бабкевич, набравший 24 очка. «Динамо» в такой игре смогло взять один сет, но не более того.
Противостояние переехало в Москву, где хозяева поначалу сильно нервничали и допускали больше брака. Упустив стартовую партию, волейболисты «Динамо» раскрепостились во второй. В этом помогли домашние трибуны, которые гнали команду вперед. Бело-голубые поймали кураж и полетели к финалу, выиграв шесть партий подряд. «Зенит» оказывал достойное сопротивление, но подопечные Константина Брянского на своей площадке были практически неуязвимы.
Неудобный соперник
«Зениту» из Казани в полуфинале достался самый неудобный соперник. В регулярке действующий чемпион проиграл всего два матча, и оба — «Локомотиву».
Третье поражение в чемпионате подопечным Алексея Вербова тоже нанес клуб из Новосибирска, причем сделал это в гостях в начале полуфинальной серии. «Локо» со старта начал напрягать соперника агрессивной подачей, но у «Зенита» нашелся свой ответ в лице Михаила Лабинского, чьи эйсы пришли в нужный момент. Во второй партии казанцев стали накрывать ошибки в атаке, а новосибирцы, напротив, хорошо держали съем. Подопечные Пламена Константинова вышли вперед в матче, но хозяева не могли позволить себе сдаться на глазах у своих болельщиков. Встреча ушла на тай-брейк, где больше хладнокровия проявили гости.
Во втором поединке железнодорожники продолжили давить подачей, вот только далеко не все из них попадали в корт. «Зенит» этот элемент исполнял с меньшим риском, но более надежно. Хозяева меньше ошибались и в атаке, сумев сравнять счет в серии. После первой победы казанцев над «Локо» в рамках нынешнего чемпионата России Алексей Вербов не стеснялся в комплиментах сопернику, назвав его «суперкомандой» и «просто вау».
Битва за битвой
Вау-матчи зрители увидели и в Новосибирске. За стартовую партию команды ожесточенно рубились на балансе, но чуть настойчивее в концовке оказались гости. «Локо» ответил дерзко действующему чемпиону — 25:13, но разгром не помог встать на победные рельсы. «Зенит» быстро оправился и вернул себе нити игры. По ходу четвертой партии казанцы вели с преимуществом в пять очков, вот только хозяева не дрогнули — догнали соперника, отыграли матчбол и дожали до тай-брейка. Однако в укороченном сете в действиях волейболистов «Локо» появилось много невынужденного брака, и Казань впервые вышла вперед в серии — 2:1.
В четвертом матче страсти накалились до предела. Моментами встреча превращалась в хаос, где не выдерживали нервы ни у игроков, ни у тренеров. Они много и надрывно спорили с судьями, которые в этот вечер принимали не самые однозначные решения. Не мог совладать с эмоциями даже всегда спокойный и улыбчивый капитан «Зенита» Артем Вольвич. Гостям было из-за чего переживать. В пятой партии арбитры долго разглядывали на мониторе касание сетки у Вольвича, но счет вместо 6:6 стал 7:5 в пользу хозяев, которые на этом преимуществе доехали до победы.
Все решалось в Казани, где соперники продолжили бодаться. Болельщики увидели четыре плотных, качельных сета с плавающей инициативой. Хозяева были чуть дисциплинированнее в концовках. В четвертой партии «Зенит» после серий ошибок противника убежал в отрыв на пять очков. Погоня «Локо» вроде бы увенчалась успехом, но в ответственный момент подопечные Алексея Вербова не дрогнули. Точку в серии поставил Дмитрий Волков. Казанский «Зенит» выходит в свой четвертый финал чемпионата России подряд. Три предыдущих закончились титулом для клуба из Татарстана.
Михаил Кузнецов