Маркову признали самым ценным игроком финала чемпионата Турции по волейболу

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российская волейболистка стамбульского клуба «Вакыфбанк» Марина Маркова признана самым ценным игроком финальной серии чемпионата Турции.
В воскресенье «Вакыфбанк» со счетом 3−1 обыграл «Фенербахче» в решающем, пятом матче финальной серии плей-офф. Маркова стала самым результативным игроком встречи с 26 очками. Во время церемонии награждения 25-летняя россиянка получила приз самому ценному игроку финала.
Маркова выступает за «Вакыфбанк» с 2024 года, в составе стамбульского клуба она стала двукратной чемпионкой страны и обладательницей Кубка Турции сезона-2025/26.