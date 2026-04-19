Маркову признали самым ценным игроком финала чемпионата Турции по волейболу

Волейболистку Маркову признали самым ценным игроком финала чемпионата Турции.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российская волейболистка стамбульского клуба «Вакыфбанк» Марина Маркова признана самым ценным игроком финальной серии чемпионата Турции.

В воскресенье «Вакыфбанк» со счетом 3−1 обыграл «Фенербахче» в решающем, пятом матче финальной серии плей-офф. Маркова стала самым результативным игроком встречи с 26 очками. Во время церемонии награждения 25-летняя россиянка получила приз самому ценному игроку финала.

Маркова выступает за «Вакыфбанк» с 2024 года, в составе стамбульского клуба она стала двукратной чемпионкой страны и обладательницей Кубка Турции сезона-2025/26.