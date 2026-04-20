Тарас Хтей: Весь мир будет следить за финалом между «Динамо» и «Зенитом»

В столице Татарстана 21 апреля стартует финальная серия мужской Суперлиги между «Зенитом-Казань» и московским «Динамо». О том, что ждать от этого противостояния за главный трофей России, «СЭ» поговорил с олимпийским чемпионом Тарасом Хтеем.
Результат никто не возьмется предсказать
— Москва и Казань за последние сезоны разыграли много трофеев между собой. Удивило ли вас то, что они в этот раз оба дошли до финала чемпионата России?
— Это заслуженные участники финала, команды доказали своей игрой. Очень красивые матчи были в полуфинале у казанского «Зенита» с «Локомотивом», порадовали болельщиков. У «Динамо» с «Зенитом» из Санкт-Петербурга тоже получилась хорошая серия, даже удалось все матчи посмотреть. Нам предстоит достойнейший финал, я очень жду начала решающей серии. Обязательно буду следить. Думаю, что результат финала никто не возьмется предсказывать и серия будет очень интересной.
— «Зенит» провел тяжелую пятиматчевую серию с «Локомотивом» в полуфинале. Есть ли в этом преимущество «Динамо», что они подходят к финалу более свежими?
— У них абсолютно точно было больше времени на подготовку, но Казань начинает серию в своем зале. Поэтому не думаю, что будет иметь значение какая-то бодрость. Если бы «Зенит» ехал на первые матчи в Москву, то тогда им было бы сложно. «Динамо» в своем зале очень хорошо подает, а на выезде процентов на 20−30 теряют в мощи подачи. Мне кажется, что команды на старте серии будут смотреться одинаково, так как преимущество площадки имеет Казань.
— «Динамо» в последние годы обыгрывало «Зенит» в различных титульных встречах, когда все решалось в одном матче. Но в серии до трех побед регулярно побеждала Казань. Можно ли сказать, что финал чемпионата России — это стихия «Зенита»?
— Казань — это уже не та Казань, что была даже год назад. Сейчас ситуация немного другая. «Динамо» очень хорошо смотрится. Многое будет зависеть от Максима Сапожкова, на мой взгляд, как он проведет эту серию. У «Зенита» ушел Майка Кристенсон, поэтому рисунок игры немножко поменялся. Максим Михайлов тоже не вечный, и мы понимаем, что с каждым годом такие финалы ему будут даваться сложнее. Посмотрим. Не думаю, что закончится, как привыкли за последние сезоны, со счетом 3:0.
— У Максима Михайлова в пятом матче полуфинала с «Локомотивом» не все получилось, но Дражен Лубурич его отлично заменил. Насколько важна в финальных сериях длинная и качественная скамейка?
— Да, вы правильно сказали. Глубина скамейки играет большую роль. Идет уже конец сезона. Если у тебя есть такие игроки, как Лубурич, и он способен каждый раз выходить и подменять основного диагонального, то это здорово. Но Дражен не всегда смотрится на высоте. В полуфинальной серии это был один из немногих матчей, когда он очень достойно заменил Максима. Даже не просто заменил, а еще и прибавил в игре. Если есть такой равноценный диагональный, то это, конечно, огромный плюс. У «Динамо» такого человека нет.
— В чем сила нынешнего «Динамо»? За счет чего они могут обыграть «Зенит» в этой серии?
— У них слаженный коллектив, хороший микроклимат в команде, есть психология победителей, очень хороший костяк. Поэтому они будут биться до конца. Повторюсь, что во многом все будет зависеть от Сапожкова, насколько он справится со сложными мячами. Все-таки у Казани один из сильнейших блоков в чемпионате. Максиму будут противостоять Михаил Лабинский и Дмитрий Волков. Они в числе лучших крайних блокирующих в Суперлиге. Поэтому интересно, как Сапожков будет справляться с этим высоким блоком Казани.
— В чем сила нынешнего «Зенита»? В чем их ключ к чемпионству?
— «Зенит» — команда, которая всегда бьется в финалах и привыкла побеждать. Они комфортно себя чувствуют в титульных сериях. У них очень хорошая игровая дисциплина, все отлажено. На сегодняшний день сойдутся две абсолютно равные команды с прекрасной подачей, хорошим блоком. Нет преимущества у Казани над Москвой или у Москвы над Казанью. Все будет решаться в мелочах, в концовках. Одна-две ошибки могут перевернуть ход матча.
У нас один из сильнейших чемпионатов в мире
— Последние три финальные серии «Зенит» выиграл в трех матчах. Увидим ли мы больше сейчас?
— Я думаю, что да. Серия однозначно будет более затяжной. Не могу сказать, сыграют четыре или пять матчей, но точно больше трех.
— Кого бы вы выделили фаворитом противостояния?
— Затрудняюсь ответить. Даже не хочется кого-то обижать и выделять фаворита. Буду болеть за красивый волейбол. Не возьмусь сказать, потому что настолько интересный ожидается финал. Давайте вместе смотреть и болеть. Такого финала давно не было. Всегда одна команда считалась фаворитом, но сейчас его действительно нет.
— Вы сыграли не в одном финале. Что важно в титульных встречах?
— Правильно себя настроить и не перегореть. В любом случае какое-то предстартовое волнение будет. Какая команда с этим быстрее справится, той и будет комфортнее на площадке. Нужно сделать меньше ошибок, потому что ожидается серьезный накал страстей. Полные залы, вся страна будет смотреть. Да не только вся страна, а весь мир наблюдает за нашим чемпионатом, потому что он один из сильнейших благодаря ВФВ и их работе. Это действительно так.
— Мы все питаем надежду, что взрослые команды скоро допустят до международных турниров. Как бы нынешние «Динамо» и «Зенит» смотрелись в Лиге чемпионов?
— Уверен, что более чем достойно. Точно одна из этих команд принимала бы участие в финальных раундах Лиги чемпионов. Повторюсь, что у нас один из сильнейших чемпионатов в мире. Уровень волейбола очень высокий.
Михаил Кузнецов