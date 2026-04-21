Москву назначили хозяйкой «Финала шести» Кубка России по волейболу

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. «Финал шести» Кубка России по волейболу среди женских команд пройдет в Москве с 28 апреля по 3 мая, сообщается в Telegram-канале Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
В «Финале шести» примут участие петербургская «Корабелка», тульская «Тулица», казанское «Динамо», подмосковное «Заречье-Одинцово», екатеринбургская «Уралочка-НТМК» и московское «Динамо».
Групповая стадия «Финала шести» пройдет с 28 по 30 апреля. Победители двух подгрупп из трех команд сыграют 2 мая с клубами, занявшими второе место в других подгруппах. 3 мая пройдут матчи за бронзу и золото.