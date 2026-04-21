Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волейболисты московского «Динамо» обыграли казанский «Зенит» в матче ЧР

Источник: Страница ВК "Динамо" (Москва) Вконтакте

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Московское «Динамо» обыграло казанский «Зенит» в первом матче финальной серии плей-офф чемпионата России по волейболу.

Встреча, которая прошла во вторник в Казани, завершилась победой гостей со счетом 3−2 (25:21, 25:22, 14:25, 23:25, 15:12).

Счет в финальной серии до трех побед стал 1−0 в пользу «Динамо». Второй матч противостояния пройдет 23 апреля также в Казани.

Серия за третье место российской Суперлиги проводится между петербургским «Зенитом» и новосибирским «Локомотивом» (0−1).