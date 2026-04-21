Волейболисты московского «Динамо» обыграли казанский «Зенит» в матче ЧР

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Московское «Динамо» обыграло казанский «Зенит» в первом матче финальной серии плей-офф чемпионата России по волейболу.
Встреча, которая прошла во вторник в Казани, завершилась победой гостей со счетом 3−2 (25:21, 25:22, 14:25, 23:25, 15:12).
Счет в финальной серии до трех побед стал 1−0 в пользу «Динамо». Второй матч противостояния пройдет 23 апреля также в Казани.
Серия за третье место российской Суперлиги проводится между петербургским «Зенитом» и новосибирским «Локомотивом» (0−1).