Разгромное золото

В третьем, уже московском матче он дрался отчаянно. Но никуда не делась усталость, слишком резавшая глаз в игре выдающегося ветерана Максима Михайлова. Никуда не делась травма, явно сковывавшая другого лидера «Зенита» — Дмитрия Волкова. И никуда не делась исключительная динамовская цепкость, умение мгновенно переваривать неудачи и безупречно действовать в концовках сетов. Оно помогло «Динамо» в первой и второй партиях. В них «Зенит» упирался до самого финиша, но все равно проигрывал с минимальным преимуществом — 25:27 и 23:25. В третьем сете этих подвигов от «Динамо» не потребовалось. Оно создало громадный запас прочности заранее. Антон Семышев вышел на подачу при почти равном счете, а ушел с нее, когда благодаря его эйсам динамовский отрыв вырос до шести мячей. Золото от «Динамо» уже не могло уплыть.