Волейболисты новосибирского «Локомотива» сравняли счет в серии за бронзу ЧР

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Новосибирский «Локомотив» дома выиграл у петербургского «Зенита» в четвертом матче серии за третье место в плей-офф чемпионата России по волейболу среди мужских команд.
Встреча прошла в Новосибирске и завершилась победой хозяев со счетом 3−0 (25:19, 27:25, 25:20).
Счет в серии до трех побед стал равным — 2−2. Решающий матч пройдет в Санкт-Петербурге 2 мая.
Петербургский «Зенит» является трехкратным серебряным призером чемпионата России, команда ни разу не брала бронзу. «Локомотив» становился чемпионом России в сезоне-2019/20, также на счету клуба из Новосибирска две серебряные и три бронзовые медали.