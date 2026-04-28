Волейболистки «Корабелки» обыграли «Уралочку-НТМК» в «Финале шести» КР

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Петербургская «Корабелка» обыграла екатеринбургскую «Уралочку-НТМК» в матче групповой стадии «Финала шести» Кубка России по волейболу среди женских команд, который проходит в Москве.

Встреча группы A завершилась со счетом 3−1 (25:23, 25:19, 18:25, 27:25) в пользу «Корабелки».

«Уралочка-НТМК» 29 апреля сыграет с казанским «Динамо», а на следующий день соперником казанских волейболисток станет «Корабелка».

Победители двух подгрупп из трех команд сыграют 2 мая с клубами, занявшими второе место в других подгруппах. 3 мая пройдут матчи за бронзу и золото.