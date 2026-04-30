Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске ребенка не хотели пускать на волейбольный матч из-за желто-синего мяча на плакате

В интернете распространилось видео, на котором семье из Новосибирска не разрешили пройти на матч местного волейбольного клуба «Локомотив» с плакатом, на котором был изображен желто-синий мяч.

Источник: РИА "Новости"

Чтобы попасть на трибуны, отцу семейства пришлось черным маркером закрасить мяч на коллаже, который нарисовала дочь.

«Локомотив» выступил с официальным заявлением, в котором извинился перед болельщиками за данный инцидент и пообещал принять меры к сотрудникам ЧОП, действие которых были обусловлены «абсолютно буквальным толкованием предписанных мер».

«Мы внимательно изучили ситуацию, произошедшую на входной группе с болельщиками и плакатом в течение одного из последних матчей. При проведении домашних матчей ВК “Локомотив-Новосибирск” привлекает подрядную организацию, обеспечивающую безопасность в соответствии с установленными требованиями и регламентами проведения массовых мероприятий.

Действия сотрудника, зафиксированные на видео, были обусловлены абсолютно буквальным толкованием предписанных мер. Вместе с тем клуб не разделяет столь категоричный подход к их применению, и по данному факту будут приняты соответствующие меры к сотрудникам ЧОП.

От лица ВК “Локомотив-Новосибирск” мы приносим искренние извинения болельщикам, столкнувшимся с данной ситуацией. Мы с большим трепетом и вниманием относимся к творчеству наших болельщиков и поддерживаем ваши яркие плакаты и инициативы. Каждый из вас — важная часть команды и наш седьмой игрок на площадке. Дополнительно клуб свяжется с семьёй, чье творчество пострадало в результате данного инцидента», — говорится в заявлении.