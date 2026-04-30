Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Заречье-Одинцово» в матче КР

Встреча группы Б завершилась победой «Динамо» со счетом 3−1 (25:19, 25:22, 22:25, 25:11).
«Динамо» завершило групповой этап на первом месте с двумя победами в двух матчах, «Заречье-Одинцово» заняло вторую строчку с одной победой и одним поражением, «Тулица», проигравшая обе встречи, замкнула таблицу.
Полуфинальные матчи состоятся 2 мая. Пары сложились следующим образом:
- «Корабелка» (Санкт-Петербург) — «Заречье-Одинцово» (Московская область);
- «Динамо» (Москва) — «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург).
Матчи за бронзу и золото пройдут 3 мая.