«Величайшая несправедливость в истории». Италию отстранили от международных стартов

На этом дело не закончилось. Итальянцы устроили акцию протеста на матче против Испании в утешительном турнире за пятое-восьмое места. Подопечные Кампаньи отвернулись от судей и соперников во время презентации. В течение первых четырех минут матча Италия играла пассивно, не пытаясь атаковать и пропустив за это время четыре безответных мяча. В итоге итальянская команда уступила со счетом 9:11 и завершила олимпийский турнир на седьмом месте. Ну, а теперь к этому результату добавилась еще дисквалификация. Итальянская федерация водного поло заявила, что не будет обжаловать наказание, но настаивает на том, что в четвертьфинале произошла серьезная судейская ошибка, которая повлияла на результат встречи.