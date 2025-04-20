«Мы в хорошей форме и готовы к выступлению на международной арене». Звезда российского водного поло — о первом большом трофее

— На самом деле, глядя на нынешний чемпионат России, я бы не сказала, что у девушек не хватает женственности или какой-то красоты, грации. Поэтому, не считая того, что это тяжелый физически и морально вид спорта, все девушки выглядят отлично. Не могу сказать, что кто-то не держит себя в форме. На этом Кубке даже проводилось голосование за самую красивую ватерполистку.