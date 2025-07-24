Испанские ватерполисты завоевали золото на чемпионате мира в Сингапуре

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Мужская сборная Испании по водному поло завоевала золотые медали на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.
Испанцы в финале обыграли команду Венгрии со счетом 15:13 (5:5, 2:1, 2:4, 6:3).
Сборная Испании в четвертый раз в истории завоевала золото чемпионата мира. Ранее испанцы побеждали в 1998, 2001 и 2022 годах. Команда Венгрии является четырехкратным победителем мировых первенств (1973, 2003, 2013, 2023).
Ранее в матче за бронзовые медали сборная Греции оказалась сильнее сербов — 16:7 (2:2, 6:0, 3:3, 5:2).
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. В феврале 2023 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) перенесла турнир из Казани. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.