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Испанские ватерполисты завоевали золото на чемпионате мира в Сингапуре

Испанские ватерполисты обыграли сборную Венгрии в финале ЧМ в Сингапуре.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Мужская сборная Испании по водному поло завоевала золотые медали на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Испанцы в финале обыграли команду Венгрии со счетом 15:13 (5:5, 2:1, 2:4, 6:3).

Сборная Испании в четвертый раз в истории завоевала золото чемпионата мира. Ранее испанцы побеждали в 1998, 2001 и 2022 годах. Команда Венгрии является четырехкратным победителем мировых первенств (1973, 2003, 2013, 2023).

Ранее в матче за бронзовые медали сборная Греции оказалась сильнее сербов — 16:7 (2:2, 6:0, 3:3, 5:2).

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. В феврале 2023 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) перенесла турнир из Казани. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.