Российских ватерполистов допустили на международные старты c 2026 года

В водных видах спорта на Олимпийских играх года в Париже единственным российским пловцом, участвовавшим в соревнованиях под нейтральным флагом, был Евгений Сомов. В ноябре 2024 года критерии допуска пловцов были World Aquatics смягчены, и российские пловцы с тех пор начали массово получать нейтральный статус.