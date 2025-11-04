Ричмонд
Российских ватерполистов допустили на международные старты c 2026 года

Ранее возможность выступать на международных турнирах имели только пловцы, прыгуны в воду и представители синхронного плавания.

Источник: Getty Images

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) опубликовала новые правила допуска турниры для нейтральных спортсменов, которые вступят в силу с 1 января 2026 года.

Теперь нейтральные спортсмены смогут выступать и в турнирах по водному поло. Ранее на международные турниры допускались только пловцы, прыгуны в воду и представители синхронного плавания из России и Белоруссии в нейтральном статусе.

Кроме того, новые правила распространяются на все континентальные соревнования, ранее речь шла только о турнирах под эгидой World Aquatics и отборах на чемпионат мира и Олимпийские игры.

В водных видах спорта на Олимпийских играх года в Париже единственным российским пловцом, участвовавшим в соревнованиях под нейтральным флагом, был Евгений Сомов. В ноябре 2024 года критерии допуска пловцов были World Aquatics смягчены, и российские пловцы с тех пор начали массово получать нейтральный статус.