Мазепин обсуждал с World Aquatics возможный матч сборных России и Украины по водному поло

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин во время переговоров с руководством Международной федерации плавания (World Aquatics) заверил, что российские ватерполисты будут соблюдать спортивный принцип и в том случае, если им предстоит провести матч против сборной Украины. Об этом Мазепин заявил на заседании Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту, которое проходит в рамках форума «Россия — спортивная держава» в Самаре.
4 ноября World Aquatics допустила российских ватерполистов к участию в международных турнирах с 1 января 2026 года.
«Перед федерацией стояла первоочередная задача — обеспечить допуск спортсменов, — сказал Мазепин. — В конце 2024 года нам удалось убедить World Aquatics отменить запрет для российских и белорусских спортсменов. На переговорах у меня и руководства международной федерации [было обсуждение] — а что будет, если встретятся сборные России и Украины по водному. Говорю — будьте уверены, наша сборная сделает все, чтобы победить, но мы будем соблюдать спортивный принцип».
World Aquatics ранее допустила российских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе. В 2025 году россияне впервые за шесть лет выступили на чемпионате мира по водным видам спорта.
Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Самаре и завершится 7 ноября. ТАСС — информационный партнер форума.