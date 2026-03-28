42 российских ватерполиста стали обладателями нейтрального статуса

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. 42 российских игрока в водное поло получили нейтральный статус от Международной федерации плавания (World Aquatics). Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
Большинство спортсменов, получивших нейтральный статус, являются членами основного состава мужских и женских сборных России, которым в апреле предстоит принять участие в матчах второго дивизиона Кубка мира.
Нейтральный статус, который получили 42 российских ватерполиста, не дает им право выступать на чемпионате мира по водным видам спорта. Обладателями нейтрального статуса стали Андрей Балакирев, Степан Барабушка, Сергей Белянский, Никита Гудованый, Никита Деревянкин, Егор Емельянов, Егор Емцев, Петр Федотов, Артем Калтыгин, Константин Киселев, Кирилл Корнеев, Николай Лазарев, Даниил Меркулов, Замир Мирзиев, Даниил Пронин, Тимур Шайхнутдинов, Константин Шейкин, Роман Шепелев, Роман Усов, Иван Васильев и Арслан Закиров.
У женщин нейтральный статус получили Анастасия Адикова, Анна Арбузова, Мария Борисова, Татьяна Боровкова, Виктория Гуськова, Мария Казенкина, Эльвира Карнаух, Диана Хамраева, Дарья Клюева, Анастасия Комарова, Ольга Лупиногина, Мария Макарова, Белла Маркоч, Владислава Нечаева, Полина Попова, Екатерина Прокофьева, Маргарита Пыстина, Дарья Савченко, Валерия Сависько, Аниса Шарафутдинова и Ксения Шигина.
Матчи второго дивизиона Кубка мира по водному поло пройдут на Мальте, у мужчин с 7 по 13 апреля, у женщин — с 21 по 26 апреля. Для отечественных ватерполистов это будут первые турниры после четырехлетнего отстранения.
4 ноября Международная федерация плавания объявила, что сборная России сможет принимать участие в международных турнирах по водному поло в нейтральном статусе с 1 января 2026 года. World Aquatics стала первой организацией, допустившей российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в командном виде спорта.