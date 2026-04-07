Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские ватерполисты выиграли первый матч на КМ после отстранения

Встреча в рамках второго дивизиона Кубка мира на Мальте со сборной Бразилии завершилась со счетом 10:7 в пользу россиян.

Источник: РИА "Новости"

Мужская сборная России по водному поло одержала победу над командой Бразилии в матче второго дивизиона Кубка мира на Мальте.

Матч прошел в Гзире. Встреча завершилась со счетом 10:7 (1:2, 3:0, 2:3, 4:2) в пользу россиян.

Российские ватерполисты, выступающие в нейтральном статусе, провели первую игру под эгидой организации с 2022 года, когда отечественные спортсмены были отстранены от международных соревнований из-за конфликта с Украиной.

В среду, 8 апреля, сборная России сыграет с командой Великобритании.

Турнир второго дивизиона Кубка мира на Мальте продлится до 13 апреля. Победители соревнований получат путевки в финальную часть Кубка мира, которая пройдет в Сиднее в июле 2026 года.