Российские ватерполисты выиграли первый матч на КМ после отстранения

Мужская сборная России по водному поло одержала победу над командой Бразилии в матче второго дивизиона Кубка мира на Мальте.
Матч прошел в Гзире. Встреча завершилась со счетом 10:7 (1:2, 3:0, 2:3, 4:2) в пользу россиян.
Российские ватерполисты, выступающие в нейтральном статусе, провели первую игру под эгидой организации с 2022 года, когда отечественные спортсмены были отстранены от международных соревнований из-за конфликта с Украиной.
В среду, 8 апреля, сборная России сыграет с командой Великобритании.
Турнир второго дивизиона Кубка мира на Мальте продлится до 13 апреля. Победители соревнований получат путевки в финальную часть Кубка мира, которая пройдет в Сиднее в июле 2026 года.