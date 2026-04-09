Российские ватерполисты выиграли все матчи предварительного этапа Кубка мира

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Сборная России по водному поло со счетом 31:11 победила команду ЮАР в матче заключительного, третьего тура предварительного этапа Кубка мира во втором дивизионе.

Источник: БЕЛТА

Соревнования проходят на Мальте.

Ранее ТАСС сообщал, что в стартовой игре на турнире российские ватерполисты оказались сильнее сборной Бразилии (10:7), а затем победили британцев (21:9).

Итоговое место сборной России на предварительном этапе и следующий соперник команды определятся позднее. Матчи ⅛ финала турнира пройдут 10 апреля. Турнир завершится 13 апреля. Победитель соревнования повысится в классе, финалисты примут участие в суперфинале, который пройдет в июле в Сиднее.

Для сборной России по водному поло это первый турнир под эгидой Международной федерации плавания (World Aquatics) с момента отстранения в 2022 году. О допуске российских ватерполистов к соревнованиям стало известно в ноябре. Они участвуют в турнире в нейтральном статусе. World Aquatics стала первой организацией, допустившей российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в командном виде спорта.