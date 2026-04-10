Российские ватерполисты обыграли бразильцев и вышли в ¼ финала Кубка мира

ТАСС, 10 апреля. Сборная России по водному поло обыграла команду Бразилии со счетом 16:10 в матче ⅛ финала второго дивизиона Кубка мира. Соревнования проходят на Мальте.
Ранее ТАСС сообщал, что россияне выиграли все три матча на групповом этапе турнира. В четвертьфинале спортсмены из РФ сыграют с победителем матча между командами Франции и Португалии. Встречи ¼ финала пройдут 11 апреля.
Турнир завершится 13 апреля. Победитель соревнования повысится в классе, финалисты примут участие в суперфинале, который пройдет в июле в Сиднее.
Для сборной России по водному поло это первый турнир под эгидой Международной федерации плавания (World Aquatics) с момента отстранения в 2022 году. О допуске российских ватерполистов к соревнованиям стало известно в ноябре. Они участвуют в турнире в нейтральном статусе. World Aquatics стала первой организацией, допустившей российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в командном виде спорта.