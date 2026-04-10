Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские ватерполисты обыграли бразильцев и вышли в ¼ финала Кубка мира

Встреча завершилась со счетом 16:10.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 10 апреля. Сборная России по водному поло обыграла команду Бразилии со счетом 16:10 в матче ⅛ финала второго дивизиона Кубка мира. Соревнования проходят на Мальте.

Ранее ТАСС сообщал, что россияне выиграли все три матча на групповом этапе турнира. В четвертьфинале спортсмены из РФ сыграют с победителем матча между командами Франции и Португалии. Встречи ¼ финала пройдут 11 апреля.

Турнир завершится 13 апреля. Победитель соревнования повысится в классе, финалисты примут участие в суперфинале, который пройдет в июле в Сиднее.

Для сборной России по водному поло это первый турнир под эгидой Международной федерации плавания (World Aquatics) с момента отстранения в 2022 году. О допуске российских ватерполистов к соревнованиям стало известно в ноябре. Они участвуют в турнире в нейтральном статусе. World Aquatics стала первой организацией, допустившей российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в командном виде спорта.