Российские ватерполисты проиграли французам в четвертьфинале Кубка мира

Для сборной России по водному поло этот турнир стал первым под эгидой Международной федерации плавания (World Aquatics) с момента отстранения в 2022 году. О допуске российских ватерполистов к соревнованиям стало известно в ноябре. Они участвовали в турнире в нейтральном статусе. World Aquatics стала первой организацией, допустившей российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в командном виде спорта.