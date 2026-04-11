Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские ватерполисты проиграли французам в четвертьфинале Кубка мира

Россияне уступили со счетом 13:14.

Источник: Спорт-Экспресс

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Сборная России по водному поло со счетом 13:14 проиграла команде Франции в четвертьфинальном матче второго дивизиона Кубка мира. Соревнования проходят на Мальте.

Ранее ТАСС сообщал, что россияне выиграли все три матча на групповом этапе турнира, а в ⅛ финала победили бразильцев (16:10). Сборная Франции в полуфинале сыграет с победителем встречи между командами Черногории и Румынии.

Турнир завершится 13 апреля. Победитель соревнования повысится в классе, финалисты примут участие в суперфинале, который пройдет в июле в Сиднее.

Для сборной России по водному поло этот турнир стал первым под эгидой Международной федерации плавания (World Aquatics) с момента отстранения в 2022 году. О допуске российских ватерполистов к соревнованиям стало известно в ноябре. Они участвовали в турнире в нейтральном статусе. World Aquatics стала первой организацией, допустившей российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в командном виде спорта.