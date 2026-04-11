Российские ватерполисты проиграли французам в четвертьфинале Кубка мира

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Сборная России по водному поло со счетом 13:14 проиграла команде Франции в четвертьфинальном матче второго дивизиона Кубка мира. Соревнования проходят на Мальте.
Ранее ТАСС сообщал, что россияне выиграли все три матча на групповом этапе турнира, а в ⅛ финала победили бразильцев (16:10). Сборная Франции в полуфинале сыграет с победителем встречи между командами Черногории и Румынии.
Турнир завершится 13 апреля. Победитель соревнования повысится в классе, финалисты примут участие в суперфинале, который пройдет в июле в Сиднее.
Для сборной России по водному поло этот турнир стал первым под эгидой Международной федерации плавания (World Aquatics) с момента отстранения в 2022 году. О допуске российских ватерполистов к соревнованиям стало известно в ноябре. Они участвовали в турнире в нейтральном статусе. World Aquatics стала первой организацией, допустившей российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в командном виде спорта.