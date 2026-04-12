Российские ватерполисты сыграют с украинцами на Кубке мира

Украинцы в полуфинале турнира за 5−8-е места проиграли австралийцам.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Сборная России по водному поло сыграет с командой Украины в матче за седьмое место второго дивизиона Кубка мира. Соревнования проходят на Мальте.

Украинская команда в полуфинале турнира за 5−8-е места уступила сборной Австралии — 15:21. Ранее ТАСС сообщал, что россияне на этой же стадии проиграли румынам (12:16).

Для сборной России по водному поло этот турнир является первым под эгидой Международной федерации плавания (World Aquatics) с момента отстранения в 2022 году. О допуске российских ватерполистов к соревнованиям стало известно в ноябре. Они участвуют в турнире в нейтральном статусе. World Aquatics стала первой организацией, допустившей российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в командном виде спорта.