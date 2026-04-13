Украина попросила отменить игру с Россией, на которую попала на Кубке мира: «Скорее всего, этого матча не будет»

Сборная Украины не хочет играть со сборной России, на которую попала в рамках розыгрыша второго дивизиона Кубка мира по водному поло среди мужских команд на Мальте.

Источник: Shutterstock

Соответствующее заявление сделал бывший капитан сборной Украины по водному поло Александр Дядюра, который сейчас является представителем Федерации водного поло Украины.

Ранее стало известно, что Россия и Украина попали друг на друга в матче за 7-е место, который должен состояться в понедельник, 13 апреля.

— Будет ли сборная Украины выходить на матч за седьмое место Кубка мира против команды России?

— Смотрите, этот вопрос еще не решен. Он сейчас обсуждается с организаторами. Позиция нашей федерации: этого матча вообще не должно было бы быть. В эти минуты продолжается решение вопроса с организаторами.

— Каковы шансы, что сине-желтые выйдут или не выйдут на игру?

— Я скажу так: скорее всего, этого матча не будет. Мы должны дождаться ответа от международной федерации. Предварительно они говорили, что матча не будет. Когда это официально подтвердят, тогда я смогу со 100% уверенностью сказать, что поединка не будет.

— А перед турниром были расклады, что вы можете на них попасть?

— Нет, такого не могло быть. До последнего дня мы не знали, что есть шанс сыграть между собой. Организаторы делали все, чтобы развести наши команды. Мы даже и близко не видели команду россиян. Нас максимально разводили — и по сторонам, и по времени. До последнего не было понятно, попадем ли мы на них. Но так сложилось, что должны сойтись в игре.

— Федерация направила запрос в международную федерацию. О чем говорится в этом запросе?

— Об отмене этой игры по понятным причинам, — заявил Дядюра, слова которого приводит украинский сайт «Чемпион».

Напомним, что российская команда выступает на Кубке мира в нейтральном статусе.