Украина попросила отменить игру с Россией, на которую попала на Кубке мира: «Скорее всего, этого матча не будет»

Соответствующее заявление сделал бывший капитан сборной Украины по водному поло Александр Дядюра, который сейчас является представителем Федерации водного поло Украины.
Ранее стало известно, что Россия и Украина попали друг на друга в матче за 7-е место, который должен состояться в понедельник, 13 апреля.
— Будет ли сборная Украины выходить на матч за седьмое место Кубка мира против команды России?
— Смотрите, этот вопрос еще не решен. Он сейчас обсуждается с организаторами. Позиция нашей федерации: этого матча вообще не должно было бы быть. В эти минуты продолжается решение вопроса с организаторами.
— Каковы шансы, что сине-желтые выйдут или не выйдут на игру?
— Я скажу так: скорее всего, этого матча не будет. Мы должны дождаться ответа от международной федерации. Предварительно они говорили, что матча не будет. Когда это официально подтвердят, тогда я смогу со 100% уверенностью сказать, что поединка не будет.
— А перед турниром были расклады, что вы можете на них попасть?
— Нет, такого не могло быть. До последнего дня мы не знали, что есть шанс сыграть между собой. Организаторы делали все, чтобы развести наши команды. Мы даже и близко не видели команду россиян. Нас максимально разводили — и по сторонам, и по времени. До последнего не было понятно, попадем ли мы на них. Но так сложилось, что должны сойтись в игре.
— Федерация направила запрос в международную федерацию. О чем говорится в этом запросе?
— Об отмене этой игры по понятным причинам, — заявил Дядюра, слова которого приводит украинский сайт «Чемпион».
Напомним, что российская команда выступает на Кубке мира в нейтральном статусе.