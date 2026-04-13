Сборная Украины по водному поло отказалась от матча против России

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Сборная Украины по водному поло отказалась от матча за седьмое место второго дивизиона Кубка мира против команды России, сообщается в соцсетях Федерации водного поло Украины (ФВПУ).
Сборные должны были сыграть в понедельник в матче за седьмое место Кубка мира, начало встречи было запланировано на 16:00 мск.
Этот турнир стал первым крупным соревнованием для российских ватерполистов под эгидой World Aquatics за последние несколько лет. В ноябре федерация приняла правила, согласно которым российские ватерполисты могут участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. В том же месяце глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин, выступая на форуме «Россия — спортивная держава», заявил, что российская команда, если встретится с украинской, «сделает все, чтобы победить, но будет соблюдать спортивный принцип и уважение к оппонентам».