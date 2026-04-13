Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная Украины по водному поло отказалась от матча против России

Сборная Украины по водному поло отказалась от матча против России на Кубке мира.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Сборная Украины по водному поло отказалась от матча за седьмое место второго дивизиона Кубка мира против команды России, сообщается в соцсетях Федерации водного поло Украины (ФВПУ).

Сборные должны были сыграть в понедельник в матче за седьмое место Кубка мира, начало встречи было запланировано на 16:00 мск.

Этот турнир стал первым крупным соревнованием для российских ватерполистов под эгидой World Aquatics за последние несколько лет. В ноябре федерация приняла правила, согласно которым российские ватерполисты могут участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. В том же месяце глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин, выступая на форуме «Россия — спортивная держава», заявил, что российская команда, если встретится с украинской, «сделает все, чтобы победить, но будет соблюдать спортивный принцип и уважение к оппонентам».