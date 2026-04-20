Российские ватерполистки впервые выступят с флагом и гимном. Они — фавориты второго дивизиона Кубка мира

Женская сборная России должна без проблем выиграть второй дивизион Кубка мира, который пройдет на Мальте с 21 по 26 апреля. Несмотря на длительное отстранение, у нас очень сильный внутренний чемпионат и большая конкуренция за место в национальной команде. Наши основные конкуренты выступают в первом дивизионе и будут играть параллельно. С ними мы, вероятно, встретимся в рамках Суперфинала Кубка мира-2026, который состоится в июле в Сиднее. На нем будут разыгрываться прямые путевки на чемпионат мира-2027.
На уровень выше
До введения санкций в 2022 году наши девушки регулярно попадали в число призеров Мировой лиги, чемпионатов Европы, Кубка мира, чемпионатов мира и Олимпийских игр. На главном старте четырехлетия россиянки брали бронзу в 2000-м и 2016-м, а на Играх-2020 заняли четвертое место, уступив в полуфинале США, а в матче за бронзу — Венгрии. Многие игроки из той олимпийской сборной по-прежнему в строю. Плюс выросло сильное поколение молодых ватерполисток, показавших свое мастерство не только в чемпионате России, но и в товарищеских матчах с топ-сборными.
Поэтому во втором дивизионе Кубка мира, куда мы попали из-за отсутствия рейтинговых очков, будет скорее решаться, с каким счетом Россия будет всех обыгрывать. На первом этапе три дня подряд наши девушки сыграют с Аргентиной, Германией и ЮАР. Пожалуй, только немки могут навязать коллективу Сергея Маркоча хоть какую-то борьбу.
Из других участников самой конкурентоспособной выглядит сборная Китая. С этой командой мы провели много контрольных матчей за последние годы и почти всегда добивались уверенных побед. Неплохие сборные у Канады, Великобритании и Хорватии, но по классу они далеки от России.
Наши основные соперники — Сербия, Венгрия, Австралия, Италия, Испания, США, Греция — выступают в первом дивизионе. С ними мы встретимся в рамках Суперфинала Кубка мира-2026 предстоящим летом. Если, конечно, дойдем до финала второго дивизиона.
— Как я говорил, сборные России по водному поло пока только находятся в начале пути, — сказал ТАСС глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин. — Это первый турнир за долгие годы, поэтому пока перед командой не ставится никаких задач.
С флагом и гимном
Напомним, что в этом месяце на Мальте состоялись матчи второго дивизиона Кубка мира среди мужских команд, где Россия заняла седьмое место (наша мужская сборная в последние годы котировалась заметно ниже, чем женская). Водное поло стало первым командным видом спорта, где россияне провели официальные матчи после тотального бана со стороны МОК и международных федераций. В день завершения мужских соревнований World Aquatics вернула российским спортсменам гимн и флаг, поэтому женская команда по водному поло станет первой, кто с 2022 года выступит на официальном международном турнире с национальными символами.
— Мы хотим показать хорошую игру, чтобы нами гордились в России, — сказал пресс-службе ФВВСР Сергей Маркоч. — Хотим сделать первый шаг к Олимпийским играм, где поборемся за золото. В открытом бассейне, отличном комплексе, мы сможем показать хорошую игру в шапочках и купальниках сборной России и порадовать всех наших болельщиков.
На турнире каждая из 15 сборных проведет по три встречи, по итогам которых восемь лучших пройдут в четвертьфинал, а остальные сборные будут бороться за оставшиеся места.
— Радует, что после такого долгого перерыва мы приехали на международные соревнования, хотим уже поскорее их начать, показать себя — отметила пресс-службе ФВВСР вратарь сборной России Диана Хамраева. — Условия отличные. Да, немного непривычно играть в открытом бассейне, но вода, ворота, мячи — все такое же. Мы приехали заранее, поэтому у нас было время, чтобы приспособиться к условиям и влиться в игровой ритм.
Тимур Ганеев