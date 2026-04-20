Российские ватерполистки впервые выступят с флагом и гимном. Они — фавориты второго дивизиона Кубка мира

Женская сборная России должна без проблем выиграть второй дивизион Кубка мира, который пройдет на Мальте с 21 по 26 апреля. Несмотря на длительное отстранение, у нас очень сильный внутренний чемпионат и большая конкуренция за место в национальной команде. Наши основные конкуренты выступают в первом дивизионе и будут играть параллельно. С ними мы, вероятно, встретимся в рамках Суперфинала Кубка мира-2026, который состоится в июле в Сиднее. На нем будут разыгрываться прямые путевки на чемпионат мира-2027.