Российские ватерполистки разгромили аргентинок

Сборная России по водному поло разгромила Аргентину в первом матче под флагом.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Сборная России по водному поло нанесла поражение команде Аргентины в своем первом с 2022 года матче под флагом и гимном во втором дивизионе Кубка мира среди женских команд, который проходит на Мальте.

Данный матч стал первым для национальных команд РФ по игровым видам спорта, в котором спортсмены выступили под флагом и гимном страны начиная с 2022 года.

Встреча завершилась со счетом 33:11 в пользу сборной России.

В среду во втором туре россиянки встретятся с немками.

Победитель турнира, который продлится до 26 апреля, получит право выступать в первом дивизионе Кубка мира по водному поло 2027 года. Две лучшие команды получают право участвовать в финальном этапе Кубка мира, который пройдет в австралийском Сиднее с 22 по 26 июля.

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) в ноябре приняла правила, согласно которым российские ватерполисты могут участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе, а 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов в водных видах спорта до турниров.