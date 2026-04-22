Сборная России по водному поло разрывает в Кубке мира: вслед за Аргентиной крупно победила Германию

Женская сборная России по водному поло продолжает уверенно выступать во втором дивизионе Кубка мира на Мальте! Вслед за разгромной победой в стартовом матче наши ватерполистки одолели соперниц из Германии со счетом 26:4 (7:3, 6:0, 8:1, 5:0).
Разгром за разгромом
Пока турнир на Мальте для россиянок складывается по лучшему сценарию. В первой встрече команда Сергея Маркоча разнесла дебютанток из Аргентины — 33:11. Лучшим игроком матча стала Ольга Лупиногина, отличившаяся 10 раз.
«Это только начало, и оно хорошее. Дальше — больше. Без команды, без передач я бы столько не забросила, конечно. Большое спасибо за поддержку. Мы ее чувствуем», — заявила Лупиногина в интервью пресс-службе Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).
Ольга не обманула — дальше правда стало больше. В игре с немками отечественные ватерполистки существенно улучшили оборону: пропустили всего четыре гола, причем три из них — в первой четверти. А сами, в свою очередь, забивали исправно и к концу встречи довели счет до разгромного.
В двух подряд крупных победах нет ничего удивительного: до всех отстранений женская сборная России входила в элиту мирового водного поло. Напомним, на чемпионате мира-2019 отечественная команда дошла до четвертьфинала, а на Олимпиаде-2020 заняла четвертое место.
На Мальте сборная России выступает в таком составе: Диана Хамраева, Мария Макарова, Екатерина Прокофьева (капитан), Маргарита Пыстина, Дарья Савченко, Полина Попова, Анна Арбузова, Ольга Лупиногина, Виктория Гуськова, Мария Борисова, Белла Маркоч, Владислава Нечаева, Анастасия Комарова, Анастасия Адикова, Дарья Клюева, Марина Казанина.
Исторический турнир
Приятно, что наши девушки не просто крупно побеждают соперниц, но и делают это с национальными символами — флагом и гимном. 13 апреля World Aquatics сняла все ограничения со сборных России и Белоруссии — теперь эпоха нейтральных атлетов в водных видах спорта официально завершена.
Ватерполистки стали первыми, кому выпала честь выступать под российским флагом. По словам Маркоча, эмоции непередаваемые.
«Это исторический день. Я еле сдержал слезы. Я вспомнил, как десять лет назад мы выиграли первенство мира в Новой Зеландии. В составе тогда были Белла Маркоч, Маша Макарова, которые повзрослели, стали мамами, но отлично играют, что и показали сегодня. А с Полиной Поповой мы выигрывали первенство мира трижды! Уникальное достижение. Я вспоминал эти десять лет, и шли мурашки по коже. И приятно, что это возвращение случилось в стране, где я пять лет жил и работал. Нам тут оказали теплый прием», — заявил главный тренер в интервью «Матч ТВ».
Россиянок действительно встретили хорошо — в матче с Германией на трибунах многие болельщики стояли с триколором. Будем надеяться, дальше на турнире их будет еще больше — а сами спортсменки доберутся как минимум до финала. Но пока надо победить сборную ЮАР, игра с которой состоится 23 апреля.
Егор Сергеев