Российские ватерполистки выиграли все матчи предварительного этапа Кубка мира

ТАСС, 23 апреля. Женская сборная России по водному поло со счетом 27:5 обыграла команду ЮАР в матче заключительного, третьего тура предварительного этапа Кубка мира во втором дивизионе. Турнир проходит на Мальте.
Ранее ТАСС сообщал, что в первой игре россиянки победили аргентинок (33:11), а затем оказались сильнее представительниц Германии (26:4). Российская команда набрала 9 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице, гарантировав выход в четвертьфинал.
На предварительном этапе каждая из 15 команд проведет по три матча. По их итогам восемь лучших сборных выйдут в четвертьфинал. Финалисты второго дивизиона получат право сыграть в суперфинале Кубка мира, который пройдет в австралийском Сиднее.
Для женской сборной России Кубок мира является первым международным турниром после отстранения в 2022 году. Российские ватерполистки первыми из национальных команд выступили под флагом страны с момента отстранения. 13 апреля Международная федерация плавания (World Aquatics) сняла санкции с российских и белорусских спортсменов и допустила их до соревнований под своей эгидой с флагом и гимном.
Турнир на Мальте завершится 26 апреля.