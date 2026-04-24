Россия уничтожила Бразилию и уже в полуфинале Кубка мира. Дождались!

Кубок мира на Мальте по водному поло стал первым командным турниром с 2022 года, где сборная России участвовала с флагом и гимном среди всех видов спорта. Понятно, что внимание к турниру было приковано огромное, и наши ватерполистки пока полностью оправдывают ожидания, буквально уничтожая всех соперников.
Долгожданные флаг и гимн
В середине апреля Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) сняла санкции с российских спортсменов, вернув им возможность выступать с национальной символикой, в том числе и в командных дисциплинах. Так получилось, что мужская сборная России по водному поло уже заканчивала свои соревнования в рамках второго дивизиона Кубка мира, когда было объявлено об этом решении. А вот женской команде в этом плане повезло сильнее. Более того, наши девушки вообще стали первыми за четыре года представителями страны в командных видах, кто получил возможность соревноваться с флагом и гимном.
И, надо признать, ватерполистки из России блистательно пользуются этим шансом на текущий момент. Вообще речь идет пока о втором дивизионе Кубка мира, куда наша команда опустилась из-за санкций и неучастия в турнирах. Поэтому сейчас приходится выбираться с низов после длительного отсутствия.
Формат соревнований предполагает, что 15 команд проводят по три матча на предварительном этапе, а восемь лучших сборных затем отправляются в четвертьфинал. Финалисты же Кубка мира получают путевки в суперфинал турнира, который состоится в Сиднее с 22 по 27 июля.
Разгромы и тотальное доминирование
Задача стоит перед сборной России непростая, но, судя по тому, как развиваются события, более чем выполнимая. В первом матче ватерполистки разгромили Аргентину с трехкратным преимуществом в счете — 33:11. Далее была уничтожена Германия со счетом 26:4, причем любопытно, что в этой встрече отличились абсолютно все полевые игроки. А уже сегодня под раздачу попала сборная ЮАР — 27:5. Собственно, подробно расписывать детали происходящего в бассейне не имеет большого смысла, потому что в воде была фактически только одна команда.
В четвертьфинальном противостоянии России досталась команда Бразилии, которая ничего не сумела поделать с мощью наших девчонок. Итоговый счет 22:5 говорит сам за себя. Теперь в битве за финал россиянки встретятся либо с Канадой, либо с Великобританией.
Не случайно россиянки на Олимпиаде-2016 в Рио стали бронзовыми призерами, а в 2021 году в Токио стали четвертыми, так что это вне всяких сомнений уровень мировой элиты. Другое дело, что четыре года вынужденного отстранения могли сыграть определенную роль. К счастью, пока этого не видно, но и соперники в первых матчах были явно не такого уровня, чтобы проверить. Так что остается немного подождать с более глобальными выводами и просто пожелать удачи нашим девчонкам, на которых выпало большое счастье вернуться с флагом и гимном, но и вместе с ним большая ответственность.