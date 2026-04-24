Россия уничтожила Бразилию и уже в полуфинале Кубка мира. Дождались!

Не случайно россиянки на Олимпиаде-2016 в Рио стали бронзовыми призерами, а в 2021 году в Токио стали четвертыми, так что это вне всяких сомнений уровень мировой элиты. Другое дело, что четыре года вынужденного отстранения могли сыграть определенную роль. К счастью, пока этого не видно, но и соперники в первых матчах были явно не такого уровня, чтобы проверить. Так что остается немного подождать с более глобальными выводами и просто пожелать удачи нашим девчонкам, на которых выпало большое счастье вернуться с флагом и гимном, но и вместе с ним большая ответственность.