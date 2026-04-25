Российские ватерполистки вышли в суперфинал Кубка мира

Для женской сборной России Кубок мира является первым международным турниром после отстранения в 2022 году. Российские ватерполистки первыми из национальных команд выступили под флагом страны с момента отстранения. 13 апреля Международная федерация плавания (World Aquatics) сняла санкции с российских и белорусских спортсменов и допустила их до соревнований под своей эгидой с флагом и гимном.