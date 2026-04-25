Российские ватерполистки вышли в суперфинал Кубка мира

ТАСС, 25 апреля. Женская сборная России по водному поло обыграла команду Канады в полуфинальном матче Кубка мира во втором дивизионе. Турнир проходит на Мальте.
Встреча завершилась со счетом 24:6 в пользу россиянок. В финале они сыграют в воскресенье с победительницами матча между сборными Китая и Хорватии. Россиянки обеспечили себе участие в суперфинале Кубка мира, который пройдет с 22 по 26 июля в австралийском Сиднее.
Для женской сборной России Кубок мира является первым международным турниром после отстранения в 2022 году. Российские ватерполистки первыми из национальных команд выступили под флагом страны с момента отстранения. 13 апреля Международная федерация плавания (World Aquatics) сняла санкции с российских и белорусских спортсменов и допустила их до соревнований под своей эгидой с флагом и гимном.
Турнир на Мальте завершится 26 апреля. Финалисты второго дивизиона получат право сыграть в суперфинале Кубка мира.
Ранее ТАСС сообщал, что сборная России выиграла все матчи на предварительном этапе.