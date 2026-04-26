Российские ватерполистки победили во втором дивизионе Кубка мира

Российские ватерполистки стали победительницами второго дивизиона Кубка мира.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Женская сборная России по водному поло обыграла команду Китая в финале Кубка мира среди команд второго дивизиона, который прошел на Мальте.

Встреча завершилась со счетом 18:17. Этот турнир стал первым для российских ватерполисток после допуска до международных турниров с национальной символикой.

Обе команды ранее обеспечили себе участие в финальном этапе Кубка мира 2026 года, который пройдет в австралийском Сиднее с 22 по 26 июля. Благодаря победе россиянки гарантировали себе участие в первом дивизионе Кубка мира в 2027 году.

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) в ноябре приняла правила, согласно которым российские ватерполисты могут участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе, а 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов в водных видах спорта до турниров.