«За нас так болели, что слезы на глазах наворачивались»

Давно российскую команду в игровом виде спорта не чествовали в здании профильного министерства. Повод для этого дали ватерполистки: едва вернувшись на международную арену, они уверенно прошли второй дивизион Кубка мира и в напряженном финале обыграли Китай — 18:17, завоевав путевку в элитный дивизион на следующий год. Кроме того, уже в июле сборная России выступит в суперфинале турнира, который пройдет в австралийском Сиднее.
Героиней решающего матча стала 20-летняя спортсменка из Ханты-Мансийска Дарья Савченко. За четыре секунды до финальной сирены она взяла на себя ответственность и броском с центра бассейна отправила мяч точно в угол ворот, принеся России золотые медали турнира. В интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» Савченко рассказала о событиях на Мальте.
«Это самые важные четыре секунды жизни»
— Дарья, спасибо вам за гол. Как вообще всё это получилось?
— Четыре секунды до конца, тренер берет тайм-аут. Установка была совершенно другая по сравнению с тем, что получилось (смеется). Говорили о том, чтобы отдать пас капитану [Екатерине Прокофьевой]. Но капитана взяли трое. Я смотрю на ворота — вижу, там угол чуть-чуть приоткрыт. Четыре секунды. Ну я и решила чуть подплыть поближе и пробить. На шару в каком-то смысле. Но особых сомнений не было.
— У вас часто такое залетает на тренировках?
— Вообще нет. Вратари обычно берут такие броски. Но с дальней дистанции, как правило, бьют как раз от воды, потому что такие мячи менее берущиеся. Повезло, что попала. Если бы не попала — думаю, мне бы высказали недовольство (улыбается).
— Самые важные четыре секунды жизни, получается?
— Ну в моей — наверное, да.
— Что подумали?
— Да, Россия! Мы вернулись. Ура! Наконец-то мы на международной арене и у всех выиграли.
— Вижу у вас на шее царапину. Это китаянки постарались?
— Они. Жесткая борьба под водой, обычная ситуация для нас. После каждого матча выхожу с тремя такими царапинами, ссадинами.
— Не так просто про вас нагуглить информацию. Расскажете, как дошли до жизни такой, что забиваете решающие мячи за сборную России?
— Я из Ханты-Мансийска. Там есть школа водного поло, она очень хорошая, сильные тренеры. Тренируешься, отдаешься делу — и вот я здесь. У меня занималась лучшая подружка, я за ней пошла. Подружка выбыла, а я осталась. Но я правда хотела заниматься, не через слезы всё было.
— А в чем кайф?
— Мне в принципе нравятся командные виды спорта, да и получалось хорошо в детстве.
— Вообще Ханты-Мансийск больше известен зимой на полгода и биатлоном…
— Я люблю зиму! Но на лыжи вставать и быть биатлонисткой желания у меня не было.
«У нас хорошие зарплаты»
— Как команду встретили на Мальте? Обрадовались или скорее «и без вас хорошо играли»?
— Во-первых, там было очень много болельщиков. Было безумно приятно их слышать, прям очень громко получилось. За нас так болели, что слезы на глазах наворачивались. Вот они точно были рады, что мы вернулись на международную арену. Соперники… думаю, не настолько рады, но, если честно, мы же у них не спрашивали. Но руки жали, ладонями хлопали, всё супер.
Мы спрашивали у болельщиков, откуда они там вообще появились (смеется). Некоторые там уже давно живут, кто-то на работу приехал. А были и те, кто прилетел на отдых, и так совпало, что мы там тоже оказались, пришли поболеть.
— На пляже успели полежать?
— У нас были свободные дни, походили по магазинам, в Валлетту съездили, Мальту посмотрели. Красивое место на самом деле.
— Заметили после победы больше внимания к себе в соцсетях?
— Да, да, больше люди подписываются, чувствуется интерес, и спасибо людям за это. Конечно, очень хочется популяризировать наш вид спорта, чтоб он был на уровне футбола, хоккея. Потихоньку дойдем до этого, думаю! Тем более что мы первая команда, которую допустили, поэтому к нам больше внимания. Это шанс.
— Зарабатывать водным поло можно?
— Да, у нас хорошие зарплаты! Вполне можно. Не так, как у футболистов, конечно, — там баснословные деньги. Но на жизнь хватает. И так понимаю, что даже за эту победу будут призовые.
— Но для популяризации водного поло лучше, чтобы других не допускали.
— Ну нет, конечно (смеется)! Было б здорово, чтобы всех допустили.
Дмитрий Кузнецов