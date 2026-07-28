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Тренер сборной России рассказал о провокации украинцев на КМ по водному поло

Турнир проходил в Австралии.

Источник: EPA/TASS

МОСКВА, 28 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Украинцы пытались устроить провокацию во время финала Кубка мира по водному поло в Австралии, но полиция была начеку. Об этом ТАСС рассказал главный тренер женской сборной России Сергей Маркоч.

Россиянки на турнире заняли четвертое место.

«Была одна маленькая провокация. Спланированный протест украинской диаспоры: пришли, флажок свой сфотографировали и ушли. Но полиция была начеку — первые дни сопровождала нас, — сказал Маркоч. — Что касается безопасности, то мы чувствовали себя комфортно. Население Австралии к нам было доброжелательно — многие даже по-русски говорили с нами. Мы чувствовали теплый прием. А когда сыграли на турнире, влюбили в себя даже местную публику».