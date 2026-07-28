Российские ватерполистки могут сыграть на ЧМ только при отказе одной из стран

МОСКВА, 28 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские ватерполистки больше не смогут отобраться на чемпионат мира, но команда готова сыграть на мировом первенстве при отказе одной из стран. Об этом ТАСС заявил главный тренер женской сборной России по водному поло Сергей Маркоч.
Ранее сборная России уступила команде Австралии в матче за третье место Кубка мира и не смогла отобраться на чемпионат мира 2027 года.
«Пока шансов нет, но мы верим, что, может быть, кто-то откажется и мы сможем принять участие в чемпионате мира, — подчеркнул Маркоч. — Потому что все специалисты отмечают, что без нас будут неполные рейтинги, неполное количество претендентов на золото».
Следующим крупным турниром для женской сборной России станет отбор на Кубок мира 2027 года в первом дивизионе, в котором будут участвовать восемь команд. Первые шесть команд из первого дивизиона попадут в финальную стадию. Команда, занявшая в финальной стадии первое место, напрямую отбирается на Олимпийские игры.