Российские ватерполистки могут сыграть на ЧМ только при отказе одной из стран

«Пока шансов нет, но мы верим, что, может быть, кто-то откажется и мы сможем принять участие в чемпионате мира, — подчеркнул Маркоч. — Потому что все специалисты отмечают, что без нас будут неполные рейтинги, неполное количество претендентов на золото».