Бразильская триатлонистка утонула на этапе Ironman в США

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Бразильская триатлонистка Мара Флавия Араужо погибла в возрасте 38 лет во время плавательного этапа турнира Ironman в США, сообщает chron.com.
Трагедия произошла в субботу на озере Вудлендс в штате Техас. Прибывшие на место спасательные бригады обнаружили тело спортсменки на глубине трех метров.
«Выражаем глубочайшие соболезнования семье и друзьям спортсменки и предлагаем свою поддержку в это трудное время. Мы также благодарим сотрудников экстренных служб за оказанную помощь», — говорится в заявлении организаторов в соцсети Facebook*.
Араужо была журналисткой, имела высшее образование в области политологии, маркетинга и связей с общественностью, а также работала диджеем.
