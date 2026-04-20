Бразильская триатлонистка утонула на этапе Ironman в США

Бразильская триатлонистка Мара Флавия Араужо утонула на этапе Ironman в США.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Бразильская триатлонистка Мара Флавия Араужо погибла в возрасте 38 лет во время плавательного этапа турнира Ironman в США, сообщает chron.com.

Трагедия произошла в субботу на озере Вудлендс в штате Техас. Прибывшие на место спасательные бригады обнаружили тело спортсменки на глубине трех метров.

«Выражаем глубочайшие соболезнования семье и друзьям спортсменки и предлагаем свою поддержку в это трудное время. Мы также благодарим сотрудников экстренных служб за оказанную помощь», — говорится в заявлении организаторов в соцсети Facebook*.

Араужо была журналисткой, имела высшее образование в области политологии, маркетинга и связей с общественностью, а также работала диджеем.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.