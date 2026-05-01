Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

European Aquatics запросила отсрочку допуска россиян с флагом

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) запросила отсрочку вступления в силу решения Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях с флагом и гимном, сообщается на сайте организации.

Источник: РИА Новости Спорт

World Aquatics 13 апреля объявила о снятии ограничений со взрослых спортсменов, имеющих российское и белорусское спортивное гражданство. На недавних соревнованиях российские ватерполисты и синхронисты выступали с национальной символикой.

В своем запросе бюро European Aquatics сообщило, что полное возвращение спортсменов из России и Белоруссии «не должно вводиться в действие со стороны European Aquatics до 1 сентября 2026 года».

«До этой даты спортсмены и команды из России и Белоруссии, которые были допущены в соответствии с существующими критериями отбора, смогут продолжать участвовать в соревнованиях European Aquatics исключительно в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN)», — говорится в заявлении.

С 31 июля по 16 августа в Париже состоится чемпионат Европы по водным видам спорта, который проводится под эгидой European Aquatics.