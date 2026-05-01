European Aquatics запросила отсрочку допуска россиян с флагом

World Aquatics 13 апреля объявила о снятии ограничений со взрослых спортсменов, имеющих российское и белорусское спортивное гражданство. На недавних соревнованиях российские ватерполисты и синхронисты выступали с национальной символикой.
В своем запросе бюро European Aquatics сообщило, что полное возвращение спортсменов из России и Белоруссии «не должно вводиться в действие со стороны European Aquatics до 1 сентября 2026 года».
«До этой даты спортсмены и команды из России и Белоруссии, которые были допущены в соответствии с существующими критериями отбора, смогут продолжать участвовать в соревнованиях European Aquatics исключительно в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN)», — говорится в заявлении.
С 31 июля по 16 августа в Париже состоится чемпионат Европы по водным видам спорта, который проводится под эгидой European Aquatics.