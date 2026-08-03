Ошибки кода: как наши спортсмены начали ЧЕ по водным видам

Российские спортсмены стабильно берут медали на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. В первый день соревнований прыгуны в воду взяли серебро в командном миксте, Майя Дорошко и Елизавета Минаева — вторые в дуэте у синхронисток, Захар Трофимов завоевал бронзу в мужском соло. Во второй день Майя Дорошко и Александра Шмидт заняли третье место в произвольной программе женских дуэтов, а 2 августа бронзу взяли Алина Румянцева и Захар Трофимов в смешанных дуэтах. Отметим, что пока у россиян много вопросов к организации турнира: от судейства до слишком хлорированной воды. В двух случаях оценки россиянам занизили и вовсе за неправильно заполненные коды в заявочных карточках.
Прорыв сестер из Греции
На чемпионате Европы наши соотечественники по-прежнему выступают в нейтральном статусе. При этом в апреле 2026 года бюро Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) объявило о снятии всех ограничений со взрослых спортсменов, имеющих российское и белорусское спортивное гражданство. Однако Европейская водная федерация (European Aquatics) пошла на хитрость и попросила отсрочить решение до сентября. Именно из-за этого турнир во Франции проводится без российской национальной символики. Впрочем, завоевывать медали противодействие European Aquatics нашим спортсменам не мешает. И это главное.
В первые дни ближе всех к победе были российские синхронистки Майя Дорошко и Елизавета Минаева в технической программе женских дуэтов. За свое выступление спортсменки получили высокие 302,99 балла. Но для победы этого не хватило: греческий дуэт Анна-Мария и Эйрини-Марина Александри набрал 311,43, опередив наших соотечественниц. Также в тройку лучших попали Кейт Шортман и Изабель Торп из Великобритании (297,9).
На следующий день у Майи была возможность вновь побороться за медали. На этот раз в произвольной программе дуэтов, где компанию титулованной спортсменке составила двукратная вице-чемпионка мира Александра Шмидт. Но вновь отличный результат показали сестры Александри — 316,3 балла. Они опередили испанский дуэт Лила Ллуис Валетт/Ирис Тио Касас (315,6). Наши соотечественницы замкнули топ-3 (310,4).
Еще одну награду могли завоевать синхронисты Захар Трофимов и Алина Румянцева, участвовавшие в соревнованиях смешанных дуэтов. Россияне набрали 238,1 балла и были близки к тройке, но заняли четвертое место — уступили Изабель Торп и Ранджуо Томблину из Великобритании (258,2), Ирис Тио Касас и Деннису Гонсалесу Бонеу из Испании (257,97), а также Лукреции Руджеро и Филиппо Пелати из Италии (255,2). По мнению наших спортсменов, существенное влияние на итоговый результат могло оказать судейство.
— Не знаю, что произошло. Там, где мы ожидали ошибок, их не было. Мне кажется, нас засудили. Мы бы обошли их всех. Это вызывает возмущение. Но пока я не пересматривал выступление, — заявил Трофимов в эфире «Матч ТВ».
Позже спортсмен отметил, что сказал эти слова на эмоциях. Тренер же нашего дуэта Гана Максимова позднее подробно объяснила ситуацию.
— Мы сами виноваты в одном моменте. Допустили совершенно глупую ошибку. Из-за большого количества программ и погружения в тренировочный процесс мы забыли подправить тренерскую карточку. Таким образом мы потеряли четыре балла, — рассказала наставница.
Хлорка и свет
Увы, но на следующий день ситуация повторилась. Алина Румянцева и Захар Трофимов завоевали бронзовые медали в технической программе смешанных дуэтов. С результатом 215,9 балла наши спортсмены уступили британцам Изабель Торп и Ранджуо Томблину (229,6), а также итальянцам Лукреции Руджеро и Филиппо Пелати (229,1).
Румянцева и Трофимов выступили отлично за исключением первого элемента — уже на старте загорелся красный флажок. Как позднее сообщили комментаторы «Матч ТВ» Ольга Васюкова и Влада Чигирева со ссылкой на пресс-атташе сборной России, причиной низких баллов стала неправильно заполненная заявочная карточка. Ни спортсмены, ни их тренер Гана Максимова поначалу ничего не заподозрили — и не скрывали эмоций, когда узнали оценки.
На вручении бронзовых медалей синхронисты тоже выглядели растерянными. Позднее Трофимов выложил короткий видеоролик с «фейспалмом» в социальных сетях. «Как так-то?» — написал спортсмен. За сложную поддержку дуэт получил высокие оценки, но из-за ошибки в протоколе их фактически обнулили. От победителей россияне отстали на 13,76 балла.
— У нас самые высокие оценки среди всех участников, — рассказала «Матч ТВ» синхронистка Алина Румянцева. — Даже за первую поддержку, которая ушла в «ноль», были десятки. Очень приятно, что нас так оценили. К сожалению, тренеры указали в карточке неправильный код, из‑за чего поддержка ушла в базу. Это минимальный коэффициент. К самой поддержке, которую мы выполнили, вообще не было вопросов. Ее оценили почти на максимальный балл.
Нельзя не отметить и разговоры российских синхронистов о качестве воды на ЧЕ в Париже. Тот же Трофимов негодует из-за большого количества хлорки.
— Много хлорки в воде, приходится больше в очках работать, чтобы глаза не так сильно напрягать. Буквально по разу делаем всё без очков, экономим силы на выступление, — приводит его слова ТАСС.
На это же обращала внимание и Дорошко.
— Очень сильно начинают болеть глаза, появляется пелена. Вчера у нас был тренировочный день, и после прогона произвольной мы полчаса без очков работали. У меня такое было в первый раз, вообще ничего не видела. То есть уже даже немного страшно становится, особенно когда ты под воду ныряешь, а у тебя пелена, ты не видишь. Ладно, если бы ты просто не видел, а так тебе еще и больно, — сообщила она «Матч ТВ».
Первую же нашу медаль на этом ЧЕ 31 июля взяли Надежда Трифонова, Екатерина Беляева, Григорий Иванов и Руслан Терновой. Они заняли второе место в командных соревнованиях по прыжкам в воду (385 баллов), уступив только итальянцам (410).
Россияне Илья Молчанов и Елизавета Кузина стали серебряными призерами в смешанных синхронных прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта. Спортсмены набрали 286,17 балла по итогам пяти прыжков. Победу одержали итальянцы Клара Пеллакани и Маттео Санторо с результатом 305,85 балла. Третье место заняли немцы Лена Хентель и Луис Санчес (284,19 балла).
Другие наши прыгуны в воду также имеют хорошие шансы на медали. Кристина Айдарова и Ульяна Клюева вышли в финал с метрового трамплина со второго и шестого мест соответственно.
Дмитрий Гарин