«Дагестанцы — борцы по натуре, в том числе в футболе. Командный спорт — это тоже борьба. Поэтому у нас такая колоссальная поддержка». Глава Дагестана об отношении к футболу в респуб

"Нацелен ли курс Республики Дагестан на футбол? Могу сказать, что дагестанцы — борцы по всем направлениям. Это основа наших традиций, мы по своей натуре борцы, в том числе и на футбольных полях. Ведь командный спорт — это тоже борьба.