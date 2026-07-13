Россияне завоевали рекордное число медалей на юниорском ЧЕ по борьбе

Российские борцы завоевали рекордное количество наград на чемпионате Европы по борьбе среди спортсменов до 20 лет.
Турнир проходил в Скопье с 6 по 12 июля.
Сборная России завоевала 27 медалей из 29 возможных: 12 золотых, 4 серебряные и 11 бронзовых. Россияне стали победителями общекомандного зачета.
Россияне выступали на турнире с национальной символикой.
Российские спортсмены не были представлены на турнире только в одной категории — в греко-римской борьбе до 55 кг.
Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований в 2022 году. В мае 2026 года Объединенный мир борьбы (UWW) допустил российских и белорусских борцов до международных стартов без каких-либо ограничений во всех возрастных категориях.