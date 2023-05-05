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13:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Брат чемпиона НФЛ Патрика Махоумса арестован и обвинен в сексуальном насилии

Джексону Махоумсу предъявлено обвинение в трех случая сексуального насилия.

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Источник: AP 2022

Прокуратура округа Джонсон в штате Канзас, предъявила обвинение в трех случаях сексуального насилия Джексону Махоумсу, младшему брату двукратного чемпиона Национальной футбольной лиги в составе команды «Канзас-Сити Чифс» Патрика Махоумса, сообщает CNN.

22-летнего Джексона взяли под стражу, но он внес залог в размере 100 тысяч долларов и вышел на свободу. Суд запретил давать комментарии по делу Махоумсу и его адвокатам.

Суд назначен на 11 мая.

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