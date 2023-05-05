Брат чемпиона НФЛ Патрика Махоумса арестован и обвинен в сексуальном насилии
Джексону Махоумсу предъявлено обвинение в трех случая сексуального насилия.
Джексону Махоумсу предъявлено обвинение в трех случая сексуального насилия.
Прокуратура округа Джонсон в штате Канзас, предъявила обвинение в трех случаях сексуального насилия Джексону Махоумсу, младшему брату двукратного чемпиона Национальной футбольной лиги в составе команды «Канзас-Сити Чифс» Патрика Махоумса, сообщает CNN.
22-летнего Джексона взяли под стражу, но он внес залог в размере 100 тысяч долларов и вышел на свободу. Суд запретил давать комментарии по делу Махоумсу и его адвокатам.
Суд назначен на 11 мая.