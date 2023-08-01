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12:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок в американский футбол Хэмлин вернулся к тренировкам после остановки сердца

Игрок клуба Национальной футбольной лиги «Баффало Биллс» Дамар Хэмлин, который перенес остановку сердца, вернулся к тренировкам, сообщает официальный сайт лиги.

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Источник: AP 2023

Во время матча регулярного чемпионата НФЛ с «Цинциннати Бенгалс» 2 января Хэмлин столкнулся с соперником, после чего упал на поле без сознания. Матч прервали, сотрудники скорой помощи на месте провели сердечно-легочную реанимацию с использованием дефибриллятора. Спортсмена госпитализировали в критическом состоянии.

«Я принял решение вернуться. Моя семья, мои мама и папа, поддержали бы меня в любом случае, играл бы я или нет. Так что я принял решение, мне с этим жить, и я не буду жить в страхе», — сказал Хэмлин после тренировки.

Хэмлин пострадал из-за редкой причины остановки сердца, которую вызвал удар в грудь в определенном месте в неподходящий момент сердцебиения.

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