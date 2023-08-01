Игрок в американский футбол Хэмлин вернулся к тренировкам после остановки сердца

Во время матча регулярного чемпионата НФЛ с «Цинциннати Бенгалс» 2 января Хэмлин столкнулся с соперником, после чего упал на поле без сознания. Матч прервали, сотрудники скорой помощи на месте провели сердечно-легочную реанимацию с использованием дефибриллятора. Спортсмена госпитализировали в критическом состоянии.

«Я принял решение вернуться. Моя семья, мои мама и папа, поддержали бы меня в любом случае, играл бы я или нет. Так что я принял решение, мне с этим жить, и я не буду жить в страхе», — сказал Хэмлин после тренировки.