Игрок в американский футбол Хэмлин вернулся к тренировкам после остановки сердца
Игрок клуба Национальной футбольной лиги «Баффало Биллс» Дамар Хэмлин, который перенес остановку сердца, вернулся к тренировкам, сообщает официальный сайт лиги.
Игрок клуба Национальной футбольной лиги «Баффало Биллс» Дамар Хэмлин, который перенес остановку сердца, вернулся к тренировкам, сообщает официальный сайт лиги.
Во время матча регулярного чемпионата НФЛ с «Цинциннати Бенгалс» 2 января Хэмлин столкнулся с соперником, после чего упал на поле без сознания. Матч прервали, сотрудники скорой помощи на месте провели сердечно-легочную реанимацию с использованием дефибриллятора. Спортсмена госпитализировали в критическом состоянии.
«Я принял решение вернуться. Моя семья, мои мама и папа, поддержали бы меня в любом случае, играл бы я или нет. Так что я принял решение, мне с этим жить, и я не буду жить в страхе», — сказал Хэмлин после тренировки.
Хэмлин пострадал из-за редкой причины остановки сердца, которую вызвал удар в грудь в определенном месте в неподходящий момент сердцебиения.