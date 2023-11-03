Опоссум выбежал на поле и прервал футбольный матч: видео
Студенческий матч по американскому футболу между командами прервал выбежавший на поле опоссум. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Студенческий матч по американскому футболу между командами прервал выбежавший на поле опоссум. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Инцидент произошел в начале второй четверти матча между двумя техасскими университетами — Texas Tech и Texas Christian. Опоссум прорвался на поле и некоторое время беспрепятственно бегал по нему. Чуть позже сотрудники поймали животное и унесли его с поля. В трансляцию попал момент, когда опоссума уносили с газона, а он кричал и всеми силами цеплялся за траву.
Видео с опоссумом утекло в сеть и сделало животного главной звездой дня в американских спортивных СМИ.