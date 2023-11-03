Опоссум выбежал на поле и прервал футбольный матч: видео

Инцидент произошел в начале второй четверти матча между двумя техасскими университетами — Texas Tech и Texas Christian. Опоссум прорвался на поле и некоторое время беспрепятственно бегал по нему. Чуть позже сотрудники поймали животное и унесли его с поля. В трансляцию попал момент, когда опоссума уносили с газона, а он кричал и всеми силами цеплялся за траву.