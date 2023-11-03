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12:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Опоссум выбежал на поле и прервал футбольный матч: видео

Студенческий матч по американскому футболу между командами прервал выбежавший на поле опоссум. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Инцидент произошел в начале второй четверти матча между двумя техасскими университетами — Texas Tech и Texas Christian. Опоссум прорвался на поле и некоторое время беспрепятственно бегал по нему. Чуть позже сотрудники поймали животное и унесли его с поля. В трансляцию попал момент, когда опоссума уносили с газона, а он кричал и всеми силами цеплялся за траву.

Видео с опоссумом утекло в сеть и сделало животного главной звездой дня в американских спортивных СМИ.

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