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18:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Умер звезда американского футбола О. Джей Симпсон

Скандально известный актер и спортсмен О. Джей Симпсон умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщили представители его семьи в соцсетях.

Источник: Reuters

«10 апреля наш отец, Орентал Джеймс Симпсон, скончался в борьбе с раком. Он был окружен своими детьми и внуками», — сказано в сообщении.

О. Джей Симпсон считается одним из величайших игроков в американском футболе. Он был выбран под первым номером на драфте НФЛ-1969 клубом «Баффало Биллс» и провел в лиге 11 сезонов. Симпсон выступал на позиции раннинбека и стал первым игроком в истории НФЛ, набравшим более двух тысяч выносных ярдов за сезон.

В 1979 году Симпсон закончил спортивную карьеру и переквалифицировался в актера, снявшись в нескольких десятках фильмов. Его самой заметной ролью стало перевоплощение в детектива Нортберга в трилогии «Голый пистолет».

Всемирную известность О. Джею принесло громкое судебное дело, вошедшее в историю как дело Симпсона. В июне 1994 года его обвинили в убийстве жены Николь Браун-Симпсон и ее любовника Рональда Голдмана. Несмотря на то, что практически все улики указывали на виновность Симпсона, суд присяжных вынес ему оправдательный приговор. Суд обязал Симпсона выплатить штраф в размере 33,5 млн долларов.

В 2007 году Симпсон все-таки оказался за решеткой после вооруженного ограбления. Его приговорили к 33 годам тюремного заключения, однако в 2017 году он был помилован и вернулся на свободу.

В феврале этого года стало известно, что у Симпсона был диагностирован рак предстательной железы. Последние месяцы своей жизни он провел в хосписе в Лас-Вегасе.

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