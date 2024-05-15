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18:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Звезда американского футбола поставил Путина в пример Байдену

Квотербек команды НФЛ «Нью-Йорк Джетс» Аарон Роджерс дал интервью журналисту Такеру Карлсону.

Источник: РИА "Новости"

Аарон Роджерс поделился мнением о президентах России и США в разговоре с Такером Карлсоном, который в феврале 2024 года взял интервью у Путина.

«Любой, кто смотрел интервью, думал, во-первых, это было чертовски круто. Во-вторых, Путин показался интересным, вдумчивым и умным человеком. Хотел бы я посмотреть интервью Джо Байдена, в котором он смог бы так же рассказать об истории США, как Путин рассказал об истории России», — сказал Роджерс.

40-летний Роджерс выступает за «Нью-Йорк Джетс» с 2023 года. Ранее он играл за «Грин-Бей Пэкерс», в составе которого побеждал в Супербоуле в 2011 году. Роджерс четырежды за карьеру признавался самым ценным игроком сезона в НФЛ. Его называют среди величайших квотербеков в истории американского футбола.

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