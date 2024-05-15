Звезда американского футбола поставил Путина в пример Байдену
Квотербек команды НФЛ «Нью-Йорк Джетс» Аарон Роджерс дал интервью журналисту Такеру Карлсону.
Квотербек команды НФЛ «Нью-Йорк Джетс» Аарон Роджерс дал интервью журналисту Такеру Карлсону.
Аарон Роджерс поделился мнением о президентах России и США в разговоре с Такером Карлсоном, который в феврале 2024 года взял интервью у Путина.
«Любой, кто смотрел интервью, думал, во-первых, это было чертовски круто. Во-вторых, Путин показался интересным, вдумчивым и умным человеком. Хотел бы я посмотреть интервью Джо Байдена, в котором он смог бы так же рассказать об истории США, как Путин рассказал об истории России», — сказал Роджерс.
40-летний Роджерс выступает за «Нью-Йорк Джетс» с 2023 года. Ранее он играл за «Грин-Бей Пэкерс», в составе которого побеждал в Супербоуле в 2011 году. Роджерс четырежды за карьеру признавался самым ценным игроком сезона в НФЛ. Его называют среди величайших квотербеков в истории американского футбола.