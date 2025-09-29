Рэпер Bad Bunny выступит в перерыве Супербоула в 2026 году

Пуэрториканский рэпер и певец Bad Bunny (настоящее имя — Бенито Окасио) выступит с сольным шоу в перерыве Супербоула, который пройдет 8 февраля 2026 года на стадионе Levi's в Санта-Кларе, Калифорния. Об этом сообщает Variety.
Bad Bunny станет первым музыкантом из Пуэрто-Рико, который выступит на Супербоуле. «Это для моего народа, моей культуры и нашей истории», — написал певец в своих соцсетях.
Ранее сообщалось, что переговоры о выступлении в перерыве Супербоула ведутся с Адель и Тейлор Свифт. Однако обе исполнительницы отказались от участия в шоу. В случае Свифт у команды певицы и организаторов Супербоула возникли разногласия по поводу условий выступления.
В 2025 году на Суперболе прошло выступление Кендрика Ламара. Последний Супербоул стал самой рейтинговой телепередачей в истории США по данным Nielsen. Средняя аудитория матча на CBS, Paramount+ и Nickelodeon составила 123,4 млн зрителей, тогда как предыдущий Супербоул посмотрели 115,1 млн человек.
При этом по некоторым данным, Супербоул LIX является вторым списке самых рейтинговых после высадки «Аполлона-11» на Луну в 1969 году (более 150 млн). Однако Nielsen не подтверждает эти данные.