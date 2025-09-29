Рэпер Bad Bunny выступит в перерыве Супербоула в 2026 году

Ранее сообщалось, что переговоры о выступлении в перерыве Супербоула ведутся с Адель и Тейлор Свифт. Однако обе исполнительницы отказались от участия в шоу. В случае Свифт у команды певицы и организаторов Супербоула возникли разногласия по поводу условий выступления.