Семикратный обладатель Супербоула клонировал свою собаку

«Я люблю своих животных. Они так много значат для меня и моей семьи. Несколько лет назад я сотрудничал с Colossal и воспользовался их технологией неинвазивного клонирования, взяв кровь у пожилой собаки нашей семьи <…> Всего за несколько месяцев Colossal подарил моей семье второй шанс, клонировав нашу любимую собаку», — сказал Брэди The Guardian.