Семикратный обладатель Супербоула клонировал свою собаку

Самый титулованный игрок NFL, семикратный обладатель Супербоула и пятикратный MVP финалов Том Брэди рассказал, что клонировал свою собаку с помощью новых технологий.
«Я люблю своих животных. Они так много значат для меня и моей семьи. Несколько лет назад я сотрудничал с Colossal и воспользовался их технологией неинвазивного клонирования, взяв кровь у пожилой собаки нашей семьи <…> Всего за несколько месяцев Colossal подарил моей семье второй шанс, клонировав нашу любимую собаку», — сказал Брэди The Guardian.
Его пес Джуни — клон умершей собаки Луа, которая умерла в 2023 году. Тому предоставилась возможность клонировать животное, потому что он инвестировал в компанию, занимающуюся биотехнологиями — Colossal Biosciences.
Ранее российские биотехнологи приступили к созданию первого клонированного племенного быка. Разработкой занимается лаборатория «Альтраген» по заказу группы компаний «Прогресс Агро».
Том Брэди завершил карьеру в 2023 году. Он считается одним из лучших квотербеков в истории НФЛ. Кроме этого, Том самый возрастной игрок, получивший награду MVP Супербоула. Он стал единственным американским футболистом, которого дважды включили в символическую сборную заодно десятилетие, в 2000-м и 2010-м. Единогласно он был включен ив символическую сборную столетия в 2019 году.