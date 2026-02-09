«Сиэтл Сихокс» во второй раз в истории выиграл Супербоул

Встреча проходила в Санта-Кларе (штат Калифорния). Матч проходил полностью под контролем «Сиэтла» и первые три четверти выдались крайне малорезультативными — «Сихокс» реализовали четыре филд-гола и вошли в последнюю четверть, ведя в счете 12:0. В заключительной четверти команды подарили болельщикам по два тачдауна, однако сократить отставание и вернуться в игру «Пэтриотс» не сумели.