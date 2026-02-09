«Сиэтл Сихокс» во второй раз в истории выиграл Супербоул

Встреча проходила в Санта-Кларе (штат Калифорния). Матч проходил полностью под контролем «Сиэтла» и первые три четверти выдались крайне малорезультативными — «Сихокс» реализовали четыре филд-гола и вошли в последнюю четверть, ведя в счете 12:0. В заключительной четверти команды подарили болельщикам по два тачдауна, однако сократить отставание и вернуться в игру «Пэтриотс» не сумели.
Самым ценным игроком 60-го по счету Супербоула был признан раннинбэк «Сиэтл Сихокс» Кеннет Уокер, который набрал 135 ярдов на выносе и занес один тачдаун, который не был засчитан. В первой половине 25-летний бегущий набрал 94 ярда, что стало лучшим результатом для финальных матчей с 1988 года.
В перерыве матча состоялось выступление пуэрто-риканского рэпера Bad Bunny, который стал первым артистом в истории хафтайм-шоу, исполнившим программу полностью на испанском языке. Также на сцене появились Леди Гага и Рики Мартин, а перед матчем для зрителей выступила американская рок-группа Green Day.
«Сиэтл Сихокс» стал победителем Супербоула во второй раз в своей истории. Первый триумф «морских ястребов» произошел в 2014 году, когда они разгромили «Денвер Бронкос» (43:8).
«Нью‑Ингленд Пэтриотс» потерпели шестое поражение и сравнялись с количеством побед в решающих матчах сезона. Последний раз «патриоты» становились чемпионами в 2019 году, обыграв «Лос-Анджелес Рэмс» (13:3).