Российский легкоатлет сделал предложение девушке после финиша забега

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&autoplay=1&id=456239264" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Легкоатлет Константин Плохотников завоевал серебряную медаль в беге на 3000 метров с препятствиями, преодолев дистанцию за 8 минут и 29,23 секунды.

Первое место в забеге занял Максим Якушев (8,28.85). Тройку лидеров замкнул представитель Белоруссии Дмитрий Иваненко (8,33.36).

После завершения забега 26-летний Плохотников подошел к своей возлюбленной Владе, которая работает фотографом, и сделал ей предложение руки и сердца.