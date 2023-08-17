Российский легкоатлет сделал предложение девушке после финиша забега
Торжественное событие в жизни молодой пары произошло в финале серии «Королева российского спорта» в Екатеринбурге.
Торжественное событие в жизни молодой пары произошло в финале серии «Королева российского спорта» в Екатеринбурге.
Легкоатлет Константин Плохотников завоевал серебряную медаль в беге на 3000 метров с препятствиями, преодолев дистанцию за 8 минут и 29,23 секунды.
Первое место в забеге занял Максим Якушев (8,28.85). Тройку лидеров замкнул представитель Белоруссии Дмитрий Иваненко (8,33.36).
После завершения забега 26-летний Плохотников подошел к своей возлюбленной Владе, которая работает фотографом, и сделал ей предложение руки и сердца.
Девушка, которая не сумела сдержать слез, ответила согласием под аплодисменты зрителей на трибунах.